Новый парк построят у реки Милевки в Пскове

В Пскове у реки Милевки появится новый парк. О деталях проекта рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале. По его словам, проект выбирали совместно с жителями города.

Так, в центре парка решили посадить ель, которая в зимнее время будет центром новогодней локации. Для тех, кто любит тихий отдых, построят террасу для кормления уток и зону для прогулок. Дополнят сквер площадки для занятия спортом и игровые зоны. Парковые светильники и скамейки создадут романтическую атмосферу, уточняет Псковская лента новостей.

Обустройство нового парка в Пскове стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Псковское агентство информации пишет, что парк у Милевки должны создать до сентября 2023 года. Стоимость контракта — более 41 млн рублей.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что в рамках нацпроекта в Пскове в 2023 году оборудуют три детские площадки. Первое пространство оборудуют на берегу реки Великой в районе улицы Отрадной. Еще две площадки появятся во дворе домов между Октябрьским проспектом, улицами Металлистов и Гражданской, а также у дома на улице Госпитальной.