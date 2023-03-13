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Режиссер Котт не согласился с признанием «Всё везде и сразу» лучшим фильмом года

Режиссер Владимир Котт: «Всё везде и сразу» никак нельзя назвать лучшим фильмом года
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Фото: REUTERS/Danny Moloshok
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Российский режиссер театра и кино, член Американской киноакадемии Владимир Котт в беседе с «Известиями» 13 марта заявил, что не согласен с тем, что киноленте «Всё везде и сразу» стоило отдать премию «Оскар» как лучшему фильму года.

«Всё везде и сразу» мог бы получить приз за лучший сценарий, за лучший монтаж, за режиссуру, но не как лучший фильм года. Для меня это не история про людей, а аттракцион. Вообще я думал, что победит «На Западном фронте без перемен», учитывая общую турбулентность в мире, либо «Фабельманы», — заявил Котт.

По его мнению, «Фабельманы» — это более эмоциональная работа, в которой задействован не разум, а чувства. А «Всё везде и сразу» его никак не тронуло.

«Фабельманы» — это прощание со Стивеном Спилбергом, с его киноязыком. Для меня лидером был именно этот фильм, потому что это история не про кино, а про людей. А «Всё везде и сразу» — это фильм про придуманных персонажей. То, что «Фабельманов» выдвинули на семь номинаций и Спилберг не получил ни одной из них, — это, конечно, знаковое событие», — подчеркнул российский режиссер.

Он также заявил, что награждение Брендана Фрейзера как лучшего актера главной роли для него было предсказуемо, так как его роль в фильме «Ките» связана с возвращением героя.

«Голливуд построил всю вселенную Marvel на возвращении героев и актеров. Возвращение Фрейзера как актера состоялось. И в «Ките» он реально сыграл то, чего никогда не играл, — большую драматическую роль в отличие от его популярных боевиков. Для меня это прекрасная новость», — отметил Котт.

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Комментируя награду фильма «Аватар: путь воды», который получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, режиссер отметил, что это было заслуженно. По его словам, в фильме нет ни одного «живого кадра», он весь построен на компьютерной графике и крайне сложен в исполнении с этой точки зрения.

95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла 13 марта. Кинолента «Всё везде и сразу» получила премию «Оскар» как лучший фильм года. Помимо победы в главной номинации фильм также завоевал награды за лучшую актрису, лучшие мужскую и женскую роли второго плана, лучшего режиссера, лучший монтаж и лучший сценарий.

Фильм «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона получил премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

Картине «На Западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера вручили «Оскар» как лучшему фильму на иностранном языке. Статуэтку за лучший мультипликационный фильм получил «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Брендан Фрейзер и Мишель Йео получили премию «Оскар» в категории «Лучший актер и актриса главной роли».

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