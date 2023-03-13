Власти рассказали об особенностях строительства станции «Кленовый бульвар» БКЛ

Более 90 тыс. куб. м бетона было уложено в ходе строительства станционного комплекса «Кленовый бульвар». По объему это равно конструктиву трех обычных станций. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил в понедельник, 13 марта.

«Строительство станции «Кленовый бульвар» велось в котловане рекордной длины — 644 м, из которых 453 м занимает зона путевого развития. Она включает группу камер съездов для перехода подвижного состава с одного пути на другой, два оборотных тупика и пункт технического осмотра поездов. Каждый тупик предназначен для оборота и ночного отстоя одного восьмивагонного состава и оборудован служебной платформой», — приводятся его слова на официальном сайте градоначальника.

Он уточнил, что протяженность самой станции при этом составляет 191 м, передает агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь гендиректор «Мипстроя 1» (входит в группу компаний «Мосинжпроект», выступающую генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых станций столичного метро) Константин Маслаков отметил, что строительство станционного комплекса в таком протяженном котловане и в условиях водонасыщенных грунтов потребовало применения специальных методов, передает RT.

«При этом в непосредственной близости, всего в 50 м, протекает Москва-река. Чтобы снять излишнее гидростатическое давление на ограждающие конструкции котлована и исключить открытие водопроявлений при проведении земляных работ, мы использовали водопонизительные системы, в частности контурное водопонижение», — цитирует пресс-служба Маслакова.

Чтобы не допустить деформации и перемещения ограждения внутрь котлована, был выстроен дополнительный пояс крепления, передает НСН.

Маслаков добавил, что перегонный тоннель в сторону станции «Нагатинский Затон», который проходит под Москвой-рекой, выполнен из тюбингов с металлоизоляцией: для увеличения жесткости и прочности внешний железобетонный слой тоннеля изнутри усилен стальной конструкцией, пишет РИАМО.

Ранее в этот день Бочкарев рассказал, что несколько участков тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро построено под крупными столичными водоемами, их общая длина в однопутном исчислении составляет 1,7 км, сообщается на сайте aif.ru.

Накануне мэр города Сергей Собянин сообщил, что с открытием БКЛ в Москве общее количество станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) достигло 355.

Он также рассказал, что в этом году в столице и области будет запущено еще два диаметра — МЦД-3 и МЦД-4, а также откроется пять новых станций метрополитена, сообщается на сайте kp.ru.

БКЛ запустили 1 марта, старт движению по видеосвязи дал президент России Владимир Путин. Глава государства также отметил, что готовится к встрече с китайским лидером Си Цзиньпином и намерен показать ему московское метро, уточнив, что БКЛ по своей протяженности обогнала «наших друзей, нынешнего лидера — Кольцевую линию пекинского метро».

В эксплуатацию были введены девять новых станций БКЛ: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Первые пять дней проезд по Большой кольцевой линии был бесплатным.

Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из самых крупных во всем мире проектов метростроения. Специалисты построили 70 км линий, 31 станцию и три электродепо.