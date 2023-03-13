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Эксперт оценила сообщение о решении Индии соблюдать потолок цен на нефть из РФ

Эксперт Свечникова: нефтяное сотрудничество равно выгодно для России и Индии
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Россия — ключевой поставщик сырья в Индию. У сторон есть большое число действующих контрактов с прописанным механизмом ценообразования, поэтому любые их нарушения чреваты серьезными штрафами и репутационными потерями. Об этом рассказала «Известиям» 13 марта кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова, комментируя сообщения СМИ о том, что Индия решила соблюдать введенный Западом потолок цен на российскую нефть.

«Факт заявления о введении потолка цен выглядит весьма двояко. С одной стороны, нельзя исключать махинаций от отдельных частных компаний, которые могут продавливать наших нефтетрейдеров на крупные дисконты <…>. С другой стороны, вряд ли на государственном уровне следует ожидать каких-либо значимых демаршей, поскольку Россия является ключевым поставщиком», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что нефтяное сотрудничество равно выгодно обеим сторонам, но в случае его разрыва РФ теряет только деньги, а Индия — деньги и ресурсы.

«Мудрые индийцы, учитывая наше активное взаимовыгодное сотрудничество, точно не будут пилить сук, на котором сидят», — отметила Свечникова.

По ее словам, Индия — один из самых давних торговых партнеров РФ, за последние полгода товарооборот составил $11,5 млрд.

Говоря об энергетике, эксперт уточнила, что для России привлекателен внутренний индийский рынок, так как Индия является растущей экономикой. Для роста производства и продолжения устойчивого развития экономики страны правительство Индии активно проводит работу по модернизации энергетических мощностей и приобретению сырья.

Рассказывая про участие Индии в российских нефтяных проектах, она уточнила, что индийская компания ONGC более 20 лет владеет 20% в проекте «Сахалин-1» и получает не менее 1 млн т нефти в год в рамках этого проекта.

«В 2015-м «Роснефть» заключила десятилетнее соглашение с индийской компанией Essar, по условиям которого экспорт нефти должен составить не менее 100 млн т. В том же году упомянутая выше ONGC за $1,3 млрд выкупила 15% акций у российской «Ванкорнефти». При этом торговая интеграция между нашими странами двусторонняя, и нам есть что предложить кроме ресурсов», — сказала эксперт, добавив также, что в 2016 году «Роснефть» выкупила половину активов у индийской нефтеперерабатывающей компании Essar Oil.

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Накануне Bloomberg, ссылаясь на источник, написало, что правительство Индии решило не нарушать санкции западных стран в отношении России, в том числе касающиеся соблюдения потолка цен на российскую нефть.

Ранее, 7 марта, помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны G7 планируют в марте пересмотреть предельные цены на нефть из РФ.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не признает никакого потолка цен на нефть.

С 5 декабря 2022-го вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из РФ в Евросоюз. В отношении российского энергоресурса установлен регулируемый потолок стоимости на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года действуют аналогичные ограничения на морские поставки нефтепродуктов из РФ, действует потолок цены на уровне $100 за баррель для бензина и дизельного топлива, $45 за баррель на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью.

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