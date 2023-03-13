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В Британии назвали противостояние РФ приоритетом обновленной стратегии обороны

Стратегия Британии называет главным приоритетом противостояние угрозе якобы от действий России
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Фото: REUTERS/EyePress News
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Обновленная оборонная стратегия Великобритании называет главным приоритетом противодействие угрозе, которую якобы представляют действия России для европейской безопасности.

«Доклад представляет несколько приоритетов. <...> Первый и самый главный — это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности, представляемому Россией», — говорится в заявлении офиса премьера Британии, минобороны и МИД страны, опубликованном 13 марта на сайте правительства.

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Кроме того, обновленная стратегия обороны Британии содержит новые меры в сфере экономики и технологий на фоне роста влияния Китая. В ней содержатся новые меры по укреплению экономической безопасности и технологических возможностей Великобритании, уточняется в сообщении.

Ранее в этот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны в ближайшие два года повысит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд).

Половину из этих средств направят на развитие ядерных сил сдерживания, вторая часть пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений.

В начале марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что военная техника армии страны на фоне украинского конфликта отчаянно нуждается в замене.

За месяц до этого Уоллес заявлял, что конфликт на Украине показал уязвимость обороны Европы и ее истощение из-за поставок вооружений Киеву.

В свою очередь руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае войны Вооруженные силы Великобритании смогут продержаться пять дней, так как военные запасы страны критически истощены.

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