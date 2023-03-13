Пенсионерка отдала мошенникам больше 1 млн рублей в Нижнем Тагиле

Полиция возбудила уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении пенсионерки в Нижнем Тагиле. Потерпевшая лишилась больше 1 млн рублей.

По словам 62-летней жительницы Гальяно-Горбуновского массива, ей поступил звонок от незнакомца, который представился следователем. Он убедил женщину, что от ее имени кто-то пытается оформить кредит. Затем разговор продолжила «сотрудница отдела экономической безопасности». Она потребовала, чтобы тагильчанка срочно оформила кредиты и перевела средства на «безопасные» счета. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

В течение нескольких дней потерпевшая посетила шесть банков и оформила кредиты на суммы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Затем женщина совершила множество переводов по 10–15 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

На прошлой неделе жительница Самары отдала мошенникам больше 2 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшую, что на ее имя оформлен кредит.