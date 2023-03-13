МЧС России сообщило о контроле первых весенних паводков

В течение недели в связи с повышением среднесуточных температур, интенсивным снеготаянием и выпадением осадков на территории Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов произошло подтопление территории в 13 субъектах, рассказали в МЧС России в понедельник, 13 марта, на еженедельном селекторном совещании под руководством заместителя главы ведомства Виктора Яцуценко.

«На сегодняшний день в 22 населенных пунктах остаются подтопленными 41 частный жилой дом, подвальные помещения восьми многоквартирных домов, 810 приусадебных участков, 42 низководных моста и 10 участков автомобильных дорог», — сказано в сообщении ведомства.

МЧС России проводит мероприятия, направленные на минимизацию последствий весеннего половодья и безаварийного пропуска паводковых вод.

«В ежедневном режиме проводится мониторинг, в том числе с помощью беспилотных авиационных систем, а также систем космического мониторинга», — сообщили в МЧС.

10 марта сообщалось о подъеме воды в реке Кумылга Волгоградской области. На территории Кумылженского района развернули пункт временного размещения граждан на случай возможного подтопления. Пока подтопленных жилых домов нет.