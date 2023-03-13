Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции против России на полгода из-за конфликта на Украине
Политика
В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и выезде из России
Политика
Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур черноморской зерновой инициативы
Мир
Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности в мире
Общество
Прокуратура Москвы проверит ведение бурильных работ над тоннелем БКЛ
Спорт
МОК призвал Британию уважать автономию спорта в вопросе допуска России
Авто
Минтранс сообщил о завершении интеграции системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Общество
Воробьев сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в Подмосковье
Общество
Инфекционист исключила возможность вспышки лихорадки денге в России
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта в Москве
Общество
В Москве начался розыск создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»
Авто
Водителей предупредили о риске ДТП из-за потепления
Сюжет:

МЧС России сообщило о контроле первых весенних паводков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В течение недели в связи с повышением среднесуточных температур, интенсивным снеготаянием и выпадением осадков на территории Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов произошло подтопление территории в 13 субъектах, рассказали в МЧС России в понедельник, 13 марта, на еженедельном селекторном совещании под руководством заместителя главы ведомства Виктора Яцуценко.

«На сегодняшний день в 22 населенных пунктах остаются подтопленными 41 частный жилой дом, подвальные помещения восьми многоквартирных домов, 810 приусадебных участков, 42 низководных моста и 10 участков автомобильных дорог», — сказано в сообщении ведомства.

МЧС России проводит мероприятия, направленные на минимизацию последствий весеннего половодья и безаварийного пропуска паводковых вод.

«В ежедневном режиме проводится мониторинг, в том числе с помощью беспилотных авиационных систем, а также систем космического мониторинга», — сообщили в МЧС.

Размыть ответственность: дорожники ждут проблем после весеннего паводка
Огромный километраж российских дорог не позволяет полноценно подготовиться к оттепели и ливням

10 марта сообщалось о подъеме воды в реке Кумылга Волгоградской области. На территории Кумылженского района развернули пункт временного размещения граждан на случай возможного подтопления. Пока подтопленных жилых домов нет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023