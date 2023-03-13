Два человека погибли при пожаре в Нижегородской области

Два человека погибли в результате пожара в садовом доме в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области. По факту возгорания проводится проверка.

Сообщение о горении поступило в ночь на 13 марта из СНТ «Березка-4». Огонь охватил частный дом, площадь пожара составила порядка 100 кв. м. Во время тушения были обнаружены тела двух человек. Личности погибших устанавливаются, пишет ИА «НьюсНН».

В тушении пожара участвовали 13 человек и пять единиц техники. Причина пожара пока не называется.

11 марта пожар произошел в многоквартирном доме на улице Гагарина в Белгороде. Площадь горения составила около 20 кв. м. Два человека погибли.