Нарисованный «Оскар»

На «Оскаре» есть ряд главных категорий, к которым обычно приковано всеобщее внимание. Лучшие фильм, режиссер, актеры первого и второго плана… С определенной степенью уверенности можно утверждать, что в этих номинациях мы можем видеть сильнейшее из того, что было сделано в прошедшем году. Представленные имена действительно на слуху, картины собирали солидную кассу, их смотрели все академики, критики.

Но ничего подобного нет в категории короткометражной анимации. Там совершенно другая история. И то, что в соответствующем списке значатся те или иные пять фильмов, совершенно не означает, что это лучшие анимационные работы за прошедший год, сделанные в мире. Почему? Потому что система отбора здесь совершенно иная. Она функционирует не через прокат, как это происходит с основными категориями, а через фестивали. В широкий прокат короткометражная анимация не попадает.

Итак, чтобы получить возможность подаваться на «Оскар», мультфильму необходимо завоевать главный приз на одном из квалификационных смотров, признаваемых Киноакадемией. И если там тебе повезло, ты имеешь право послать свою работу в лонг-лист «Оскара». Ну а не улыбнулась удача на фестивале, получил ты второй, третий приз, награду зрительских симпатий или что-то еще, а не главную статуэтку — значит, ты не у дел. У тебя может быть гениальная картина, но пять членов жюри решили вот так. Просто не подфартило. В конечном счете это чистая случайность. Следовательно, в лонг-листе «Оскара» оказываются не самые яркие, талантливые фильмы, а те, что просто сумели пройти эту первую очень важную стадию. Счастливчики. Масса же не менее хороших картин осталась за бортом.

Что же мы видим в этом году? Чудовищно унылый, скучный список. Не из чего было выбирать даже в лонг-листе! Я голосовал на первом этапе и на втором, когда формировали шорт-лист, а на финальном уже не стал — заранее было понятно, что победит англо-американская лента «Мальчик, Крот, Лис и Конь». Хорошая ли она? Таких фильмов в год выпускают десятки, в том числе в России. Наш «Союзмультфильм» делает не хуже. Этому же просто повезло. И дело не в конкретном решении, а в системе.

Косвенное доказательство, что дело обстоит именно так, — огромная ротация имен, которой нет в основных категориях. Там год от года мы видим плюс-минус один набор с некоторыми вариациями. В этот раз тоже были Спилберг, Кэмерон и так далее. Про актеров — тем более. Однако среди номинантов в короткометражной анимации мы всегда видим совершенно разные имена. Они практически не повторяются. Тем более почетно для меня было оказаться в номинантах дважды — учитывая степень случайности всего этого.

В 2009 году меня впервые номинировали за «Уборную историю — любовную историю», и тогда «Оскар» у нас увел японец Кунио Като — он победил с лентой «Дом из маленьких кубиков». А что было потом с этим режиссером? Он исчез, пропал из поля зрения кинообщественности. Никто ничего про него не знает.

В 2018-м, когда мы получили номинацию за «Они не могут жить без космоса», ситуация повторяется, теперь уже с чилийцами — Габриелем Осорио Варгасом и его «Медвежьей историей». Но где же они в 2020-м, когда в шорт-листе оказался «Он не может жить без космоса»? Почему их имена с тех пор не фигурировали среди претендентов? Как может быть такое, что люди получают «Оскар» и пропадают навсегда? Потому что в данной категории это случайность. Не более того.

Автор — режиссер анимационного кино, двукратный номинант «Оскара», лауреат «Ники» и «Золотого орла», премии президента Российской Федерации. Член Американской киноакадемии

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