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Китаист спрогнозировал снижение напряженности между Китаем и Тайванем в 2024 году

Китаист Виноградов предположил, что отношения между Китаем и Тайванем улучшатся в 2024 году
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем может снизиться, если на выборах на острове в 2024 году к власти придет оппозиционная и более умеренная в отношении материка партия «Гоминьдан». Об этом 13 марта «Известиям» сказал профессор РУДН, китаист Андрей Виноградов.

«В следующем году на Тайване пройдут выборы, и вполне вероятно, что победит партия «Гоминьдан». И если и как только это произойдет, частота заявлений про воссоединение с родиной вместе с напряженностью уйдет на второй план. «Гоминьдан» будет меньше провоцировать материк, и американцы наверняка займут более сдержанную позицию», — сказал он.

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Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва заявил, что Китай намерен неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем.

Также Си Цзиньпин отметил, что Пекину следует решительно противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня и сепаратистской деятельности по достижению независимости острова.

5 марта был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и планирует добиться воссоединения с островной провинцией.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились.

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