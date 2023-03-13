Жителя Омской области будут судить за гибель подростка в ДТП
В Омской области началось рассмотрение уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб подросток. На 17-летнего парня наехал пьяный водитель.
Авария произошла в ноябре 2022 года в селе Глуховка Калачинского района. По данным прокуратуры, 42-летний мужчина допустил наезд на подростка, который стоял на обочине, и скрылся с места происшествия. Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали скорую помощь, однако спасти жизнь несовершеннолетнего не удалось, пишет ИА «Город55».
Виновника аварии задержали спустя пару часов. Мужчина полностью признал свою вину. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.
В начале марта водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на трех несовершеннолетних. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы.