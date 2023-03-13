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Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, связанной с финансированием украинской армии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сбербанк предупредил россиян о новых случаях мошенничества, когда преступники от лица сотрудников ФСБ обвиняют жертв в измене Родине. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщается на сайте организации.

В Сбербанке рассказали, что преступники звонят клиенту банка по телефону и представляются сотрудниками ФСБ. После этого они утверждают, что сотрудник банка выкрал персональные данные клиента и теперь от его лица переводит деньги на поддержку украинской армии. При этом злоумышленники убеждают человека, что, если срочно не предпринять никаких действий, тот может быть привлечен к уголовной ответственности за измену Родине. Так мошенники вынуждают жертву подключиться к ложной службе безопасности банка и перевести деньги на их счета.

«В результате жертва не только переводит злоумышленникам собственные средства, но и, находясь в состоянии повышенной тревоги, берет кредиты и также перечисляет эти суммы мошенникам», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В организации напомнили, что сотрудники банка никогда не просят клиентов продиктовать полный номер карты, код из СМС или трехзначный код на обороте карты (CVV). Там также предложили клиентам дополнительно подключить уведомления о банковских операциях, чтобы контролировать счет.

Вышли на связь: мошенники стали использовать схожие с российскими иностранные номера
Как еще аферисты обманывают россиян при помощи мессенджеров

5 марта сообщалось, что телефонные мошенники придумали новый прием для обмана россиян в мессенджерах. Так, злоумышленники стали использовать иностранные телефонные номера, которые визуально похожи на российские. На аватарки в аккаунтах аферисты ставят либо герб России, либо эмблемы российских правоохранительных органов.

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