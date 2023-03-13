Трамп-младший пошутил об истинной причине банкротства SVB

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший пошутил об истиной причине банкротства банков SVB и Signature. Мем на эту тему он опубликовал в социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) в воскресенье, 12 марта.

Трамп-младший считает, что причиной банкротства банков SVB и Signature стали неверно расставленные приоритеты в политике финансовой организации.

«Как мы регулируем банки, чтобы они были платежеспособными? Этническое разнообразие. Климат. Хеджирование процентных рисков [того, кто предложил эту идею, выкидывают из окна]», — пошутил он.

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно 11 марта. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

На следующий день сообщалось, что власти США не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося Silicon Valley Bank. Министр финансов Джанет Йеллен подчеркнула, что нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

В этот же день экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стоят на пороге новой Великой депрессии по вине нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Президент также анонсировал свое выступление о защите американской банковской системы. Он также пообещал привлечь к ответственности тех, кто причастен к «этому беспорядку».

Как прокомментировал «Известиям» хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный как Peter Severa, проблемы у банка наблюдались довольно долго. По его словам, организация уже несколько месяцев испытывала дефицит баланса, но это долгое время скрывалось.