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Сервисы Росбанка недоступны из-за крупной кибератаки

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Временные трудности наблюдаются в работе приложений, интернет-банка и сайта Росбанка 13 марта из-за крупной DDOS-атаки.

«Основные системы банка работают в штатном режиме. <...> Ситуация под контролем. Мы технически готовы к подобным обстоятельствам. Задействованы все специалисты Росбанка по данному направлению. Мы делаем всё возможное, чтобы все сервисы вновь были доступны», — сказано в сообщении кредитной организации.

На фоне кибератаки продлена работа офисов, где можно подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте.

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На прошлой неделе в Национальной системе платежных карт сообщили о сбое при обработке операций. Проблемы наблюдались в течение двух часов, затем работа пошла в штатном режиме.

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