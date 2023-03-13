Сервисы Росбанка недоступны из-за крупной кибератаки

Временные трудности наблюдаются в работе приложений, интернет-банка и сайта Росбанка 13 марта из-за крупной DDOS-атаки.

«Основные системы банка работают в штатном режиме. <...> Ситуация под контролем. Мы технически готовы к подобным обстоятельствам. Задействованы все специалисты Росбанка по данному направлению. Мы делаем всё возможное, чтобы все сервисы вновь были доступны», — сказано в сообщении кредитной организации.

На фоне кибератаки продлена работа офисов, где можно подать заявления на срочные платежи в бумажном варианте.

На прошлой неделе в Национальной системе платежных карт сообщили о сбое при обработке операций. Проблемы наблюдались в течение двух часов, затем работа пошла в штатном режиме.