В Крыму задержали предполагаемого участника запрещенного в России нацбатальона

Силовики задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Челебиджихана» (запрещен в России), сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, мужчина вступил в нацбатальон семь лет назад и принимал активное участие в его деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). Наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В январе в Севастополе также был задержан участник «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана». Он состоял в рядах вооруженного формирования с 2016 года.

В ноябре 2022 года жителя Херсонской области заподозрили в участии в деятельности данного вооруженного формирования. Мужчина был задержан при попытке въехать в Крым.