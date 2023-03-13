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Синоптик спрогнозировал заметное потепление в Москве с 14 марта

Синоптик Шувалов: с 14 марта в Москве и Московской области ожидается заметное потепление
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Начиная с вечера вторника, 14 марта, в Москве и Московской области ожидается заметное потепление. Об этом «Известиям» 13 марта рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в понедельник температура будет ниже нормы на 2–3 градуса. Однако уже на следующий день придет очередной теплый сектор.

Так, во вторник утром все еще будет морозно — от –6 до –7 градусов, но к вечеру потеплеет до +2 … +3 градусов. При этом в течение дня ожидаются осадки — сначала снег, затем мокрый снег и дождь во второй половине дня. И все это, по словам синоптика, будет сопровождаться достаточно порывистым ветром от 11 до 13 м/c.

«В среду, 15 марта, выглянет солнце, сопровождающееся положительной температурой, — до +5 … +6 градусов, причем плюсовая температура ожидается не только днем, но и ночью», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что в четверг придет очередная фронтальная зона, в связи с чем ожидаются осадки — в основном дождь и мокрый снег. Температура при этом составит от 0 до +3… +4 градусов.

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По словам синоптика, такой температурный фронт сохранится и в пятницу: днем ожидается +3… +4 градуса. При этом осадков станет немного меньше.

«В целом жителей Москвы и Подмосковья ожидает достаточно теплая рабочая неделя. Гололедица уйдет во вторник или среду», — подытожил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что весеннее потепление в Москве ожидается в 20-х числах марта. В Московской области сход снежного покрова происходит в первой декаде апреля, а в лесах снег задержится еще на неделю.

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