На улицах Парижа скопилось 5 тыс. т мусора из-за забастовки коммунальщиков

На улицах Парижа из-за забастовки коммунальщиков скопилось более 5 тыс. т мусора. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает BFMTV.

Сотрудники коммунальной службы уже неделю протестуют против реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста. Все это время мусор не вывозится и остается на улицах города. Мусорные баки в центре Парижа переполнены, горы пакетов с отходами лежат прямо на тротуарах, однако организаторы забастовки пока не намерены прекращать акцию.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что сенат Франции после 10 дней жарких дебатов все-таки проголосовал за принятие пенсионной реформы, вызвавшей массовые протесты. Нововведение было принято 195 голосами за при 112 голосах против.

11 марта возобновившиеся протесты перешли в жесткие столкновения манифестантов с полицией. Демонстранты в Париже начали крушить остановки, поджигать мусорные баки и нападать на сотрудников правоохранительных органов, бросая в них камни и бутылки.

10 января премьер-министр Франции Элизабет представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. С 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

Первая всеобщая демонстрация против предложенных изменений состоялась 19 января. По данным профсоюза, акция в Париже насчитывала 400 тыс. участников, а всего в стране в 200 митингах протестовало 2 млн человек. В МВД Франции 7 февраля сообщили, что в демонстрациях против пенсионной реформы участвовало более 750 тыс. человек.