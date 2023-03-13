Украинские боевики нанесли 250 ударов из HIMARS по ДНР с начала эскалации

Украинские войска с начала эскалации — 17 февраля 2022 года — выпустили по населенным пунктам Донецкой Народной Республики 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», а также порядка 250 ракет из РСЗО HIMARS, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За 389 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 16 164 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 15 832. Всего противником выпущено 103 035 боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК «Точка-У», 247 ракет РСЗО HIMARS, 20 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 258 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган», 13 289 ракет РСЗО (122 мм), 23 672 снаряда калибра 155 мм», — сказано в сообщении представительства, которое опубликовано в Telegram-канале 13 марта.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал ситуацию в городе крайне сложной. Он обратил внимание на то, что украинские боевики обстреливают практически все районы города.

12 марта в центре Донецка прогремело несколько взрывов. Жители города сообщили в соцсетях о двух столбах дыма. Какой тип снарядов разорвался и какие объекты оказались под ударом, не сообщалось.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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