Мужчину задержали в Астраханской области за попытку уехать воевать за ВСУ

Федеральная служба безопасности задержала у границы с Казахстаном жителя Петрозаводска, который собирался перебраться на Украину, чтобы противостоять Российской армии, сообщает УФСБ России по Астраханской области.

В ведомстве сообщили, что мужчина 1989 года рождения, являющийся противником проведения спецоперации по защите Донбасса, решил уехать на Украину и вступить там в ряды вооруженных формирований. Мужчина купил медикаменты и специальную амуницию, а также нашел сопровождающих.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Приготовление к государственной измене»).

Ранее в этот же день в ФСБ сообщили, что в отношении активистки из Хабаровска, переводившей деньги Вооруженным силам Украины, возбудили дело о госизмене.

Продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.