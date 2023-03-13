Мужчина пострадал при падении глыбы льда с крыши в Сургуте

Свыше 80 человек получили различные травмы за выходные во время потепления на территории Сургута. Об этом сообщает Muksun.fm со ссылкой на информацию травматологической больницы.

Одному мужчине на голову упала глыба льда с крыши. Потерпевший проходит амбулаторное лечение. Еще один пациент сообщил, что на него сошел снег.

Всего к медикам за два дня обратилось свыше 80 человек. У 54 пострадавших диагностировали переломы. В большинстве случаев граждане сообщали, что поскользнулись. Госпитализированы 12 человек.

Врачи объясняют рост числа пострадавших погодными условиями. На фоне потепления в Сургуте наблюдается гололедица.

В Челябинской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели десятилетнего мальчика при падении льда с кровли физкультурного комплекса. Трагедия произошла в селе Фершампенуаз.