Карта спецоперации на Украине 13 марта

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 марта можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах Масютовки, Крахмального Харьковской области, Стельмаховки и Розовки ЛНР. Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, два автомобиля.

На краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Невского, Червоной Дибровы ЛНР, Терны и Григоровки ДНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На донецком направлении уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

На южно-донецком и запорожском направлениях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара ДНР, Полтавки, Гуляйполя и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направления уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На херсонском направлении уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 400 самолетов, 220 вертолетов, 3401 беспилотный летательный аппарат, 412 зенитных ракетных комплексов, 8280 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4333 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8904 единицы специальной военной автомобильной техники.