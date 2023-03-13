Хирургический корпус детской больницы достроят в 2023 году в Брянске
В 2023 году в Брянске сдадут в эксплуатацию хирургический корпус областной детской больницы. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное правительство.
В проектной документации указано, что корпус будет состоять из двух блоков высотой пять-семь этажей. В учреждении разместятся пять отделений хирургического профиля, а также приемное отделение, отделения урологии, оториноларингологии, травматологии, диагностический блок и телемедицинский консультативно-диагностический центр. Стоимость корпуса превышает 2 млрд рублей.
Новое здание будет соединено с остальными корпусами теплыми коридорами. По итогам строительства планируется создать единый лечебно-диагностический комплекс.
В середине февраля новую детскую поликлинику построили в Давыдовском микрорайоне Костромы. Площадь учреждения составляет около 2 тыс. кв. м.