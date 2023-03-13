Новую школу на 1 тыс. мест построят в Калужской области

Новую школу на 1 тыс. мест построят в рамках концессионного соглашения в Людинове (Калужская область). Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.

Строительство школы будет вестись в рамках федеральной программы «Развитие образования». Учреждение расположится на улице Маяковского. Учреждение введут в эксплуатацию в декабре 2024 года.

Кроме того, в 2023 году в Обнинске будет открыта школа более чем на 1,1 тыс. мест. В 2024 году введут в эксплуатацию учреждение в микрорайоне Байконур в Калуге.

Ранее сообщалось, что власти Тюмени готовятся объявить тендер на строительство новой школы в микрорайоне Березняковский. Учреждение будет рассчитано на 1,1 тыс. учеников.