Картина «Всё везде и сразу» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

Фильм «Всё везде и сразу» 13 марта завоевал «Оскар» в категории «Лучший фильм года» на 95-й церемонии вручения наград Киноакадемии США в Лос-Анджелесе.

За награду в этой номинации боролись 10 кинокартин: «Аватар: Путь воды», «Фабельманы, «Банши Инишерина», «Элвис», «На Западном фронте без перемен», «Тар», «Треугольник печали», «Говорят женщины» и «Топ Ган: Мэверик».

«Всё везде и сразу» была представлена в 11 номинациях и в семи из них завоевала «Оскар».

Брендан Фрейзер («Кит) и Мишель Йео («Всё везде и сразу») получили премию «Оскар» в категории «Лучший актер и актриса главной роли».

Награду за лучшие визуальные эффекты получил «Аватар: Путь воды», а «На Западном фронте без перемен» стал лучшим фильмом на иностранном языке.

Кроме того, «Оскар» за лучший мультипликационный фильм получила картина «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Также комик и телеведущий Джимми Киммел во время церемонии вручения премии «Оскар-2023» пошутил над актером Уиллом Смитом, который на предыдущей церемонии вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока, пишет «Газета.Ru».

«Если кто-либо здесь совершит акт насилия в любой момент во время шоу, вам будет вручен «Оскар» за лучшую мужскую роль и разрешено произнести 19-минутную речь», — сказал Киммел.

Год назад Рока пошутил об «очень короткой прическе» супруги Смита, которая страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.