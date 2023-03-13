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В Турции заявили о планах реализовать проект газового хаба в течение года

Источник: проект газового хаба в Турции будет реализован в течение 2023 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Проект газового хаба в Турции будет реализован в течение 2023 года. Об этом 13 марта сообщил источник в министерстве энергетики и природных ресурсов республики.

«Согласно нашим планам, запуск газового центра должен состояться в течение года. Сейчас ведутся работы по урегулированию юридической составляющей проекта. Точно сказать, когда они будут полностью завершены, пока трудно», — приводит его слова ТАСС.

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Ранее, 6 марта, член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан рассказал, что для строительства газового хаба потребуются финансовые вложения из России. Он отметил, что в настоящий момент у страны сильно сменились приоритеты после серии разрушительных землетрясений.

9 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реализация планов по строительству газового хаба между Турцией и Россией будет немного сдвинута в связи с землетрясениями, однако проект не будет отменен.

В январе агентство Anadolu написало, что Турция ведет активную подготовку инфраструктуры для начала полноценного функционирования в стране международного газового хаба. Сообщалось, что в Средиземное море прибыла уже третья плавучая регазификационная установка.

О возможности создания газового хаба в Турции президент России Владимир Путин сообщил 12 октября 2022 года. Как тогда рассказал «Известиям» директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, успех такого проекта сделает Турцию одной из важнейших держав в Азии и Европе как в экономике, так и в политике. Для РФ этот проект также выгоден, так как страна сможет обеспечить рынки сбыта в обход санкций.

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