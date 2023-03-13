Резкие перепады температуры спрогнозировали в Ростовской области

Резкое похолодание до –8 градусов спрогнозировали в Ростовской области. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на Северо-Кавказское УГМС.

Согласно прогнозам, 14 марта температура воздуха в ночные часы может упасть до –8 градусов. В дневные часы максимальная температура воздуха составит +15 градусов.

Днем 15 марта ожидается до +14 градусов. К 18 марта температура повысится до +16 градусов. При этом в течение недели будет сохраняться облачность, скорость ветра составит до 5 м/с. Синоптики не прогнозируют осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 15 марта температура воздуха в России будет значительно выше климатической нормы. На Дальнем Востоке температурный фон превысит норму на 14–17 градусов.