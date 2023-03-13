Арбитражный суд признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода»

Арбитражный суд Москвы 13 марта признал банкротом ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Радио Свобода»).

Данное юрлицо было создано для распространения в России материалов девяти входящих в холдинг СМИ.

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в августе 2022 года из-за долга радиостанции по налогам в размере более 6 млн рублей.

Затем суд включил в реестр требований кредиторов заявление ФНС еще на сумму 720,8 млн рублей и иск от столичного департамента по обеспечению деятельности мировых судей на сумму около 69,6 млн рублей.

В начале марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Радио Свобода» и к «Русской службе Би-би-си» в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Минюст внес ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов в феврале 2020 года.