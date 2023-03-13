Три человека отравились угарным газом в Волгограде

Двое взрослых и подросток отравились из-за работы газовых колонок в Волгограде. Пострадавшие доставлены в больницу.

Первый инцидент зарегистрирован на улице Коммунистической. 36-летняя женщина отравилась в результате утечки из газовой колонки. Предполагается, что причиной утечки стала неисправность оборудования. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

На улице Советской при утечке газа отравились 47-летняя женщина и 14-летний подросток.

6 марта в Энгельсе (Саратовская область) угарным газом отравились 54-летняя женщина, семилетний мальчик и трехлетняя девочка. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести.