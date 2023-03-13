Движение по мосту закрыли в Оренбургской области из-за паводка

Движение по мосту через реку Чаган в Первомайском районе запретили в Оренбургской области. Переправа затопляется во время паводка.

Ограничение движения было введено утром 13 марта. Мост закрыт на автодороге Красное — Яганово, уточняет РИА «Оренбуржье». Возобновление движения планируется после прохождения весеннего паводка и ледохода.

56orb.ru напоминает, что движение также закрыто по мосту через реку Таловка, а также по мосту через реку Белая в Акбулакском районе.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии составили план подготовки к прохождению весеннего паводка. Пик паводка ожидается с 15 по 24 апреля. При наихудшем сценарии подтопления вероятны в 24 населенных пунктах.