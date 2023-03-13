Дожди и усиление ветра спрогнозировали в ХМАО

Синоптики предупредили жителей Ханты-Мансийского автономного округа о неблагоприятных погодных условиях. В регионе ожидаются мокрый снег с дождем, а также усиление ветра.

По данным окружного гидрометцентра, осадки ожидаются 14 марта. Скорость юго-западного ветра составит 9–14 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с. Ночная температура опустится до –5 градусов, днем потеплеет до 0…+5 градусов. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

15 марта в ХМАО ожидается снег. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы опустится до –9…–14 градусов, днем ожидается до +1…+6 градусов.

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра до 14 м/с на территории Башкортостана. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность при перемещениях по улицам.