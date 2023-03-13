Нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ умер на 89-м году жизни в Японии

Лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ скончался в Японии в возрасте 88 лет. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщается в Twitter телеканала NHK.

Кэндзабуро Оэ — автор более 20 романов, повестей и нескольких сборников рассказов. В своем творчестве писатель поднимал вопросы безответственности и отчужденности современного человека, а также проблемы самоидентификации японской молодежи, за что его прозвали японским Сэлинджером. Сам писатель называл свое творчество гротескным реализмом.

В 1994 году Кэндзабуро Оэ стал нобелевским лауреатом. Писатель получил награду за то, что «с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод».

Помимо писательской деятельности Кэндзабуро Оэ занимал активную общественную позицию. В частности, в 2012 году он выступал против использования атомной энергии в Японии, был организатором митингов под лозунгом «Прощай, Фукусима!».

В СССР и России писатель известен романами «Объяли меня воды до души моей», «Опоздавшая молодежь» и «Футбол 1860 года» в переводах япониста Владимира Гривнина.