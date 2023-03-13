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Пик паводка спрогнозировали во второй половине апреля в Удмуртии

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Пик паводка спрогнозировали на территории Удмуртии с 15 по 24 апреля. В зону подтопления могут попасть территории площадью около 33,15 кв. км.

По данным ИА «Сусанин», начало половодья ожидается в первой декаде апреля. Вскрытие рек в центральных районах произойдет 8–10 апреля, в южных районах — с 7 по 9 апреля. Взрывы льда запланированы на конец марта. Согласно текущим заявкам, работы выполнят на реках Пызеп и Лып в Кезском районе, на реке Кильмезь в Сюсминском районе и на реке Чепца в Балезинском районе.

Высота снежного покрова в республике на 10% выше нормы. Почва промерзла на 55 см при норме 87 см. Толщина льда на водоемах соответствует средним многолетним значениям — около 25 см.

Глава госкомитета по делам ГО и ЧС Евгений Шутов отметил, что при наихудшем развитии половодья в зоне подтопления окажутся 24 населенных пункта. Об этом пишет 56orb.ru. В республике уже утвержден план подготовки к паводку.

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