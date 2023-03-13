Мужчина провалился под лед около метромоста в Омске

Мужчина провалился под лед реки Иртыш возле метромоста в Омске. Пострадавшего эвакуировали спасатели.

Инцидент произошел днем 12 марта. Сотрудникам МЧС поступила информация о том, что мужчина оказался в воде и просил о помощи. Спасателям удалось вытащить омича на берег. Мужчину передали бригаде скорой помощи, он госпитализирован, пишет ИА «Омскрегион».

В спасательной операции участвовали 12 человек и четыре единицы техники.

В начале марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели восьмилетнего мальчика на реке Бейсуг в Краснодарском крае. Ребенок вместе с другом обнаружил на берегу самодельное плавательное средство и пытался его опробовать. Очевидцу удалось спасти только одного из детей.