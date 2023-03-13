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Родившегося в Московском зоопарке детеныша мандрила назвали Конго

Москвичи в рамках проекта «Активный гражданин» выбрали имя Конго для родившегося в зоопарке детеныша мандрила
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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Жители Москвы выбрали имя для родившегося в столичном зоопарке детеныша мандрила. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщается на сайте мэра.

Более 160 тыс. человек выбирали имя мандрилу, родившемуся в павильоне «Дом приматов», в голосовании проекта «Активный гражданин». Были предложены варианты Конго, Логон, Кинг и Акида. Можно было также заявить свой вариант имени или оставить выбор за специалистами.

Наибольшее число пользователей проголосовало за вариант Конго, ему было отдано 26,7% (42 994) голосов. Специалисты решили, что назовут детеныша в честь страны, где обитают мандрилы.

Немного отстало от варианта-победителя имя Акида, его выбрали 26,5% (42 634 голоса) респондентов. За вариант Кинг проголосовали 20% участников. Еще 11% голосовавших отметили имя Логон. Остальные участники — 57,5%, предпочли оставить решение за специалистами или предложили свой вариант ответа.

Малыш родился у самки по имени Юмба и самца Колумба в августе прошлого года. Мандрилы — самые крупные из всех нечеловекообразных обезьян. Они имеют самую яркую природную окраску среди млекопитающих. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в качестве «уязвимого». В столичном зоопарке живут 10 самок и три самца мандрилов.

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Голосование по выбору имени этому детенышу мандрила началось в феврале. Это восьмой обитатель зоопарка, имя которому выбрали в «Активном гражданине».

Ранее в проекте выбирали имена для викуньи Лучика, медведицы Хатанги, медвежонка Томпы, яка Звездочки, самок львинохвостого макака Мани и Дуни и ягненка Кудряша.

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