Картина «Все везде и сразу» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

Картина «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Об этом объявлено 13 марта на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Кинолента рассказывает о борьбе женщины со злом в параллельных вселенных. Фильм был представлен в общей сложности в 11 категориях и отмечен статуэткой в семи из них.

Конкуренцию фильму Квана и Шайнерта составляли картины «Фабельманы», «Аватар: путь воды», «Говорят женщины» , «На Западном фронте без перемен», «Банши Инишерина», «Элвис», «Тар», «Топ Ган: Мэверик» и «Треугольник печали».

В свою очередь фильм «Аватар: путь воды» получил премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

Киноленте «На Западном фронте без перемен» вручили «Оскар» как лучшему фильму на иностранном языке, а премию за лучший мультипликационный фильм получил «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Кроме того, Брендан Фрейзер и Мишель Йео получили премию «Оскар» в категории «Лучший актер и актриса главной роли».