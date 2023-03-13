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Стало известно о вербовке Киевом женщин с химическим и биологическим образованием

Марочко: на Украине активно вербуют в ВСУ женщин с химическим и биологическим образованием
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Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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К службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) стали привлекать женщин с химическим и биологическим образованием для последующей отправки на фронт. Об этом 13 марта заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Помимо традиционных военно-учетных специальностей, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины. Предпочтительный возраст — от 22 до 45 лет», — уточнил он в публикации в своем Telegram-канале.

По словам Марочко, подписавших контракт женщин принимают на военную службу в оперативном порядке с присвоением военно-учетной специальности.

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10 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Министерство обороны РФ располагает сведениями о более чем 100 украинских участниках биологических программ двойного назначения. Кроме того, российская сторона проверит более 10 американцев на причастность к реализации данных биопрограмм.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию указал, что США и НАТО разворачивали вблизи границы России свои армейские базы и секретные биолаборатории, осваивая театр военных действий.

Минобороны РФ еще в апреле 2022 года рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Тогда ведомство подчеркивало, что американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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