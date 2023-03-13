Появилось видео с места локализации крупного пожара в Одинцове

Крупный пожар на площади более 4,3 тыс. кв. м вспыхнул ночью, 13 марта, в подмосковном Одинцове. На месте возгорания произошло обрушение кровли. К 5:30 утра пожарным удалось локализовать огонь.

В 06:25 ликвидировали открытое горение, говорится в заявлении областного МЧС.

О пожаре стало известно ранее этим же днем. Для тушения пожара привлечено 25 единиц техники, 88 человек личного состава. Отмечается, что произошло обрушение конструкций.