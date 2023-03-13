«Известия» показали работу российских снайперов на запорожском направлении

Перед российскими снайперами ставили задачу в максимально близком подходе к позициям украинских боевиков на запорожском направлении. Кадрами работы военнослужащих поделилась корреспондент «Известий» Мери Бадунц в понедельник, 13 марта.

«На задание выходят снайперы, они должны максимально близко подойти к противнику и быть максимально незамеченными», — рассказала корреспондент.

Далее в ход идет тяжелая техника, артиллеристы оказывает огневую поддержку. По украинским боевикам открывают огонь экипажи самоходных артиллерийских установок «Акация» и танки Т-90М «Прорыв»

Ранее, 10 марта, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры, на которых «тяжелые снайперы» уничтожают боевиков в районе Угледара. На огневой позиции зачастую работают вместе наводчик, стрелок и связист.

Тогда же корреспондент «Известий» Родион Северьянов рассказал, как российские артиллеристы уничтожили минометную батарею украинских боевиков. Он рассказал, что залпом военные уничтожили три цели.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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