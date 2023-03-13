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Военнопленный ВСУ рассказал об угрозах расстрелом при отступлении в Авдеевке

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Фото: Соцсети
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Офицеры 53 бригады украинской армии, стоящей под Авдеевкой, под угрозой расстрела запрещают новобранцам отступать с передовой. Об этом в понедельник, 13 марта, «РИА Новости» рассказал украинский военнопленный.

«Если будете назад отступать, к нам (к офицерам) на КНП (командно-наблюдательный пункт), говорят: «Будем стрелять», — рассказал молодой человек.

За попытку «уйти в отказ» новобранцу пообещали большой тюремный срок. По его словам, вместе с сослуживцами его отправили на передний край укрепрайона. Также он отметил, что призыв сдаться в плен, когда начался штурм, поддержали все.

«Сдались в плен и всё. Вышли с поднятыми руками, без оружия, без БК [боекомплектов]. В принципе БК нам мало очень подвозят», — сообщил военнопленный.

Перед тем как оказаться на передовой новобранец прошел двухдневный курс подготовки.

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7 марта сообщалось, что в аэропорту Мариуполя украинские боевики радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) устроили пыточную камеру.

По показаниям очевидцев, украинские боевики в пыточной камере на территории аэропорта издевались над гражданскими, а затем расстреливали их. После погибших хоронили поблизости.

6 марта житель Артемовска рассказал, что украинские снайперы прицельно стреляли по мирным жителям Артемовска (украинское название — Бахмут). Он поделился, что лично стал свидетелем одного из случаев расстрела мирного населения. Так, 23 февраля в голову был застрелен парень, который направлялся в магазин.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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