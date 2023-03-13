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Танкист рассказал о работе Т-90М «Прорыв» при наступлении на позиции боевиков

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи танков Т-90М «Прорыв» выполняют огневую поддержку наступающих штурмовых отрядов Воздушно-десантных войск и уничтожают позиции украинских боевиков. Кадрами работы танкистов поделилось Минобороны РФ в понедельник, 13 марта.

«На наступление работаем с прямой наводки, а также с закрытой огневой позиции. Поддерживаем огонь нашей пехоты. Если цели не видны на прямой наводке, то мы уже переходим непосредственно к закрытым огневым позициям», — рассказал командир танкового взвода Роман.

По его словам, танк отличается маневренностью и подвижностью. Кроме того, боевая машина обладает высоким потенциалом в ведении боевых действий.

«Охотились на их (украинских боевиков. — Ред.) БТР, поразили несколько блиндажей, опорных пунктов противника. Непосредственно при помощи корректировщиков. То есть первые несколько снарядов пускали, корректировали и уже непосредственно потом поражали цели противника», — добавил военнослужащий.

Танковый взвод, используя рельеф местности и естественные укрытия, выдвигается на рубеж открытия огня, уничтожает живую силу украинских формирований в опорных пунктах, а также подавляет его огневые точки, позволяя штурмовым отрядам российских десантников продвигаться вглубь обороны противника.

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Ранее, 25 февраля, танкисты рассказали о преимуществах в работе Т-90М по американским Abrams. По словам военных, танк выдерживал и противотанковые мины, и гранатометы. Добавляется, что на заправку танка уходит 600–700 л.

13 февраля Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей танков Т-90М «Прорыв» Южного военного округа по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники украинских боевиков. С помощью беспилотников производятся разведка и корректировка огня.

30 января военный корреспондент Известий» Валентин Трушнин после разговора с российскими бойцами на передовой рассказал, что новейший танк Т-90 одним ударом способен уничтожить укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военные рассказали, что Т-90М «Прорыв» оснащен системой защиты, которая в том числе фиксирует лазерное облучение и подает сигнал в шлемофон, если по машине целятся.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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