Российский документальный фильм «Выход» остался без «Оскара»

Российский документальный фильм «Выход» (Haulout, 2022) Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии не получил награду Американской киноакадемии. Картина боролась за награду в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».

Победителем в ней стал фильма «Заклинатели слонов» из Индии, о чем было объявлено на проходящей 13 марта 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

23 декабря создатели короткометражки «Выход» Максим и Евгения Арбугаевы рассказали, что ради фильма три месяца жили на берегу Чукотского моря, почти без связи с внешним миром, практически в первобытных условиях.

«Выход» рассказывает о том, как ученый-биолог наблюдает (и уже не первый год) за массовой миграцией моржей, связанной с глобальным потеплением. По словам Максима, для него сама номинация — это очень высокая точка.

Ранее на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств кинокартине «На западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера вручили «Оскар» как лучшему фильму на иностранном языке. Статуэтка как лучший мультипликационный фильм получил «Пиноккио» Гильермо дель Торо».