Поступки западных политиков и СМИ приведут к объединению всего мира против Запада. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

«Если человечество всё еще будет существовать через два века, то историки 2223 года будут ошеломлены безответственностью политических лидеров и крупных западных СМИ нашего времени. Своим высокомерием и слепотой они объединят весь мир против Запада», — уверен политик.

Таким образом Асселино прокомментировал назначение Ли Шанфу министром обороны Китая, против которого в 2018 году ввели санкции за приобретение Китаем 10 истребителей компании «Сухой» (Су-35) и зенитных ракетных систем С-400 По его мнению, Пекин дал «хлесткий ответ» американским санкциям.

12 марта американский политик Джеффри Янг отметил, что главной целью США является жестокое удержание мирового господства.

По его мнению, приблизительно с 1943 года внешняя политика Вашингтона направлена на предотвращение любых союзов, которые могут поставить под угрозу доминирование США на мировой арене.

А также военному, индустриальному и топливно-энергетическому комплексам страны-гегемона.