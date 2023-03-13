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Аптеки попались на завышении стоимости лекарств для диабетиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Правоохранительные органы заинтересовались аптечной стоимостью препарата от диабета «Оземпик». Цены на него в некоторых точках продаж в два-три раза превышают предельно допустимую.

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«Оземпик» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Согласно госреестру цен на ЖНВЛП, предельная зарегистрированная цена производителя составляет 5,8 тыс. рублей. То есть максимальная стоимость препарата в рознице с учетом НДС не должна превышать 7,7 тыс. рублей.

Аптеки же размещали данные о продаже лекарства за 17–20 тыс. рублей, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. В частности, речь идет об организациях ООО «МИА ФАРМА», ООО «ЛекарьФарм», ООО «Аптека № 1».

«Кроме того, некоторые из этих аптек не отражали сведения об обороте и выводе из оборота препаратов. Это позволяет предположить, что лекарства там перепродавали, и это также является нарушением», — отметил источник.

К примеру, «Аптека № 1», по данным системы мониторинга, «Оземпика» на балансе не имеет. В то же время на сайте Aptekamos.ru организация размещала предложения о продаже этого лекарства за 19 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ценовой порок: аптеки попались на продаже лекарства от диабета втридорога

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