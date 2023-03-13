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Аналитик Кочетков спрогнозировал дефолт в ряде стран

Аналитик Кочетков: некоторые страны Латинской Америки могут оказаться под угрозой дефолта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Повышение ставки Федрезерва США несет высокие риски дефолта для ряда стран. Об этом заявил 13 марта ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Под ударом находится Индия, а также десятки стран Африки и Латинской Америки. Кочетков пояснил, что проблема внешнего долга, номинированного в долларах США, заключается в его размере и необходимости его обслуживания. В практике госуправления финансами предусмотрены возможности рефинансирования прежних обязательств, сказал финансист в интервью «Прайм».

В последние 15 лет, по мнению эксперта, такие заимствования проводились по достаточно низкой ставке. Однако сейчас в связи с ужесточением денежной политики США они становятся намного дороже. Так что для рефинансирования прежнего долга брать деньги придется под более высокий процент. Для экономик с двойным дефицитом бюджета и торговли это может стать критичным.

Единственным способом избавиться от долговых и валютных потрясений является жизнь по средствам и развитие собственной экономики, резюмировал Кочетков.

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15 февраля в докладе бюджетного управления американского конгресса сообщалось, что без увеличения потолка внешнего долга США средства на его обслуживание могут закончиться в период между июлем и сентябрем текущего года, что приведет к дефолту.

В конгрессе предупредили, что американские власти не смогут погасить свои обязательства и будут вынуждены объявить дефолт, если не будет принято решение о повышении лимита долга или приостановке на время, пока не будут исчерпаны чрезвычайные меры.

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