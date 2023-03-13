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Экспорт саке из Японии достиг рекордного показателя

Kyodo: экспорт саке из Японии вырос на 18,2% и достиг рекордного показателя
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Экспорт саке из Японии в 2022 году достиг рекордного показателя на волне популярности японской кухни во всем мире. Об этом сообщает японское агентство Kyodo в воскресенье, 12 марта.

В прошлом году поставки алкогольного напитка выросли на 18,2%, а общая сумма за экспорт составила $340 млн. При этом главным покупателем японского напитка является Китай, а на втором месте США. Саке также пользуется популярностью в Южной Корее и Юго-Восточной Азии.

«По данным Японской ассоциации производителей саке и шотю, в то время как внутренние поставки снижаются, зарубежный спрос неуклонно растет. Экспорт увеличился в пять раз за последнее десятилетие, а средняя цена выросла более чем в два раза», — говорится в материале агентства.

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1 января газета JB Press сообщала, что уровень товарооборота России и Японии за 2022 год сравнялся с предыдущим годом и превысил досанкционный рекорд. Общий объем торговли Японии с Россией с января по ноябрь составил около $4 млрд.

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