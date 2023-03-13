В результате обстрела ВСУ города Перевальска пострадали 16 человек

До 16 человек увеличилось количество жителей Перевальска, пострадавших от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 марта, рассказала министр здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) Наталия Пащенко.

«Обстрел остановки общественного транспорта унес жизни троих жителей нашей республики, среди них один ребенок. 16 пострадавших, четверо детей, один из которых в тяжелом состоянии. Раненые доставлены в лечебные учреждения, им будет оказана вся необходимая помощь», — написала министр.

Ранее в этот день вследствие удара ВСУ по гражданскому объекту неподалеку от автостанции города Перевальска ЛНР погиб 15-летний подросток. Снаряд, которым ударили украинские боевики, был начинен множеством поражающих деталей, которые при детонации на огромной скорости изрешетили всё и всех, кто попадался у них на пути.

По информации военкора «Известий» Егора Кильдибекова, от взрыва снаряда начался пожар. Рядом с фурой сгорел автомобиль. Стекла магазина неподалеку выбило взрывной волной.

Отмечается, что перекресток в Перевальске является одним из самых оживленных. Там проходит трасса, соединяющая Луганск и Донецк.