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Омбудсмен Львова-Белова пообещала вернуть еще 200 детей из Сирии в Россию

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Еще 200 детей вернутся из Сирии в Россию благодаря договоренностям с курдами. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова 12 марта.

«Сегодня вновь мы встречались с администрацией самоуправления и договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве в сфере репатриации российских детей. На сегодняшний день готовы документы еще на 200 человек. Надеюсь, в конце апреля нашу команду вновь примут и мы сможем еще часть детей вернуть на родину», — сказала она.

Ранее этим же днем в Россию из лагерей беженцев в Сирии прилетели 56 российских детей-сирот. Указывается, что в дороге врачи осмотрели детей — их здоровье не вызывает опасений.

В октябре 2022 года Львова-Белова находилась с рабочим визитом в республике. При ее содействии тогда на родину вернулись 38 российских детей. С аэродрома ребят доставили в один из федеральных медицинских центров, откуда после полного обследования их передали родственникам.

Работа по возвращению российских детей из зон военных конфликтов началась в 2018 году. За это время из Сирии и Ирака репатриированы 382 ребенка (из Ирака — 124, из Сирии — 258), все они находятся в семьях родственников и проживают более чем в 20 регионах России.

В настоящее время в аппарате детского омбудсмена находится еще более 1 тыс. заявлений от родственников, которые были разлучены со своими внуками, племянниками и детьми, оказавшимися на территории Сирии и Ирака.

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