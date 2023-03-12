Если США будут оказывать военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в подготовке наступления на Крым, то делать это они будут по трем направлениям. Об этом офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«США предоставляют помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных, необходимых для планирования атаки», — отметил разведчик.

Он добавил, что, по словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, Вашингтон может реализовать так называемую прокси-атаку. Это заявление Риттер назвал подтверждением официального вступления США в конфликт на Украине.

12 марта обозреватель портала Asia Times Стивен Брайен заявил, что военная поддержка Вашингтона в наступлении ВСУ на Крым обернется катастрофой для Европы. Он предположил, что «весеннее наступление», к которому готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне.

При этом армия США может пойти на участие в операции тайно, например, послав перекрашенные в украинские опознавательные знаки истребители под управлением американцев или европейцев.

10 марта советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина планирует устроить в Крыму «горячий сезон». Он также сообщил о планах провести «сезон свободы», который привлечет внимание к странам с «нестабильными» политическими режимами.

На это депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Михаила Подоляка ждет в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры», где он сполна ответит за свои угрозы устроить жителям Крыма «горячий сезон».

До этого, 3 марта, в МИД РФ заявляли, что Украина продолжает планировать силовой захват Крыма. В ведомстве напомнили о словах американского дипломата Виктории Нуланд, которая назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины.