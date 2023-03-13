Илон Маск отшутился от предложения совместить Tesla Optimus и Atomic Heart

Основатель студии Mundfish Роберт Багратуни предложил американскому предпринимателю Илону Маску разработать дополнение к недавно вышедшей игре Atomic Heart с внедрением в сюжет человекоподобных роботов Tesla Optimus. Разговор между ними произошел в социальной сети Twitter 12 марта.

«Очень надеюсь, что роботы Tesla не выходят из строя!» — отшутился Маск в ответ на предложение.

Он также добавил, что компания уделяет большое внимание возможности отключать роботов локально с помощью физического переключателя. Это делается, чтобы снизить риск централизованного управления, чтобы искусственный интеллект не мог начать действовать своевольно.

Накануне сообщалось, что российский шутер Atomic Heart опережает по популярности Steam и Xbox. Отмечалось, что созданием игры занималась российская студия Mundfish. По сюжету события происходят в 1955 году. СССР в альтернативной реальности оказался главным разработчиком роботов, которые эксплуатируются во всех сферах деятельности.

До этого, 28 февраля, сообщалось, что Atomic Heart обошла Hogwarts Legacy по числу игроков на Xbox. Atomic Heart превзошла других сильных игроков Game Pass, таких как GoldenEye 007 и Hi-Fi Rush.

Ранее, 26 февраля, Atomic Heart была запущена на отечественном процессоре «Эльбрус-8С». «Эльбрус-8С» — восьмиядерные процессоры с архитектурой «Эльбрус» для персональных компьютеров и серверов. Разработаны российской компанией МЦСТ.

Релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля. Игра вышла на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. На территории России и стран СНГ она распространяется через VK Play.