Оргкомитет премии «Оскар» напомнил о главных номинантах

За звание лучшего фильма года по версии Американской киноакадемии поборются 10 фильмов. Претендентов на статуэтку огласила Американская киноакадемия.

Главным фаворитом называют фильм «Всё везде и сразу» — он представлен сразу в 11 номинациях. На втором месте по числу номинаций оказались «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина». Они претендуют на премию в девяти категориях.

Также в номинации «Лучший фильм» представлены картины: «Аватар: Путь воды», «Фабельманы», «Элвис», «Говорят женщины», «Треугольник печали», «Тар», «Топ Ган: Мэверик».

На победу в номинации «Лучшая женская роль» претендуют пять картин с актрисами: Кейт Бланшетт («Тар»), Аной де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»).

Претендентами на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» стали Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер («Кит»), Пол Мескал («Солнце мое») и Билл Найи («Жить»).

95-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Голливуде 13 марта в 03:00 мск. Транслировать мероприятие будет ABC News.

Ведущим церемонии уже в третий раз станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

Среди номинантов кинопремии — российский короткометражный фильм якутских режиссеров «Выход». После премьеры на Берлинском кинофестивале «Выход» участвовал в более чем 30 международных смотрах, удостоился ряда наград.

В России получил приз на «Послании к человеку», а также стал обладателем главной премии документального кино в стране «Лавр».